Пожалуйста!!! Запишите все целые числа, модули которых меньше 5.
Математика
Пожалуйста!!! Запишите все целые числа, модули которых меньше 5.
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Гость:
4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4
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