Образуйте от каждого имени существительного однокоренное имя существительное 2-го склонения, кость, помощь, обувь, боль, печь

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Образуйте от каждого имени существительного однокоренное имя существительное 2-го склонения, кость, помощь, обувь, боль, печь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помощник, обувник,болельщик,печник
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