На рисунке 3 Кролика и 27 морковок раздали эти Марковки кроликам Сколько морковок получил каждый кролик раздаю эти же морковки кроликом по 3 сколько кроликов получили морковки

Математика

На рисунке 3 Кролика и 27 морковок раздали эти Марковки кроликам Сколько морковок получил каждый кролик раздаю эти же морковки кроликом по 3 сколько кроликов получили морковки

Автор: Гость