На рисунке 3 Кролика и 27 морковок раздали эти Марковки кроликам Сколько морковок получил каждый кролик раздаю эти же морковки кроликом по 3 сколько кроликов получили морковки
Математика
На рисунке 3 Кролика и 27 морковок раздали эти Марковки кроликам Сколько морковок получил каждый кролик раздаю эти же морковки кроликом по 3 сколько кроликов получили морковки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Каждый кролик получил по 9 морковок. 2.Если раздавать морковки не только этим трем, а вообще, то морковки получили 9 кроликов
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