Расстояние между городами 288 км. Автомобиль проехал его за 4 ч, а мотоцыкл- за 6ч . На сколько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?

Математика
Расстояние между городами 288 км. Автомобиль проехал его за 4 ч, а мотоцыкл- за 6ч . На сколько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 288км:4ч=72км/ч ( скорость авто) 2) 288км:6ч=48км/ч ( скорость мотоцикла) 3) 72км/ч-48км/ч=24км/ч ( скорость мотоцикла меньше скорости авто.).
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