Расстояние между городами 288 км. Автомобиль проехал его за 4 ч, а мотоцыкл- за 6ч . На сколько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?

Математика

Расстояние между городами 288 км. Автомобиль проехал его за 4 ч, а мотоцыкл- за 6ч . На сколько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?

Автор: Гость