1. Что убедило Герду в том, что Кай жив? 2. В чем особенность портрета Снежной Королевы? 3. Что помогло Герде победить?

Гость: Гость:

1."...она убеждает себя в том,что Кай всё ещё трогательно в неё влюблён...",она не могла поверить во всё происходящее,и сразу заподозрила,что это колдовство. 2.Бледные,как снег губы и щёки,они внушают холод и мерзлоту при виде рисунка Снежной Королевы 3. Я думаю,что помогли вера,надежда и любовь,она проделала очнь большой путь чтобы добраться до него,а ведь это подсильно только любящему и верящему человеку.