1. Что убедило Герду в том, что Кай жив? 2. В чем особенность портрета Снежной Королевы? 3. Что помогло Герде победить?
Литература
1. Что убедило Герду в том, что Кай жив? 2. В чем особенность портрета Снежной Королевы? 3. Что помогло Герде победить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1."...она убеждает себя в том,что Кай всё ещё трогательно в неё влюблён...",она не могла поверить во всё происходящее,и сразу заподозрила,что это колдовство. 2.Бледные,как снег губы и щёки,они внушают холод и мерзлоту при виде рисунка Снежной Королевы 3. Я думаю,что помогли вера,надежда и любовь,она проделала очнь большой путь чтобы добраться до него,а ведь это подсильно только любящему и верящему человеку.
Гость:
1. Герда была уверенна, что в Кае ещё есть частичка любви к ней. 2.Бледныя губы, пустые, безжизненные глаза, холодное сердце. 3. Любовь к брату, мужество, отвага и сила
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