1. Cо следующими прилагательными составьте и запишите предложения, поставив прила??ательные а родительном падеже. Гладкий,осенний, тёмный, сухой. 2. Составьте и запишите предложения с прилагательными, поставив их в дательном...
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1. Cо следующими прилагательными составьте и запишите предложения, поставив прила??ательные а родительном падеже. Гладкий,осенний, тёмный, сухой. 2. Составьте и запишите предложения с прилагательными, поставив их в дательном падеже. Летний, лесной, горное, веселый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный падеж овтечает на вопросы - Кого? Чего? Датильный падеж отвечает на вопрос - Кому? Чему? Сами предложения состовте самостойятельно или же воспользуйтесь интеренетом. Примечание: гладкий, осенний, тёмный,сухой - подвал, кленовый лист, камешек, гербарий. Летний,лесной,горный,весёлый - ветер, поляна, цветы, солнце, воздух. Советую составить с кленовый лист и воздух. Например: Со вторым предложением могу помочь: Летом, в моей комнате в городе так не хватает лесного, горного, воздуха, буд то нополненного тем безмитежным сельским весельем и простотой.
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