Сколько пьес в детском альбоме, какие темы они затрагивают?
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Сколько пьес в детском альбоме, какие темы они затрагивают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 пьесы. Написал для своего племянника. Очень часто затрагивает сказки. Так же есть и игрушки. Например про куклу : " Болезнь куклы" "Похороны куклы" и "Новая кукла"
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