Товар стоил 150 рублей. Его цена повысилась на 12%.Сколько теперь стоит этот товар?
Математика
Товар стоил 150 рублей. Его цена повысилась на 12%.Сколько теперь стоит этот товар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150*0,12 =18 руб (на 18 рублей повысился товар) 2) 150+18 = 168 рубОтвет товар стал стоить 168 рублей
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