Докажите, что при любом значении m разность выражений 9+8m и (m+4)^2 принимает отрицате??ьные значения

Алгебра
Докажите, что при любом значении m разность выражений 9+8m и (m+4)^2 принимает отрицате??ьные значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 + 8m - (m + 4)² = 9 + 8m - m² - 8m - 16 = -m² - 7
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