Докажите, что при любом значении m разность выражений 9+8m и (m+4)^2 принимает отрицате??ьные значения

Алгебра

Докажите, что при любом значении m разность выражений 9+8m и (m+4)^2 принимает отрицате??ьные значения

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