Обозначьте в них ударениею Слон, слониха, слоненок, подчеркните обозначающие бездарные гласные

Русский язык
Обозначьте в них ударениею Слон, слониха, слоненок, подчеркните обозначающие бездарные гласные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СлОн(ударение падает на о, нет безударных гласных) слонИха( ударение падает на и, безударные гласные - о, а) слонЕнок( ударение падает на е, безударные гласные - о, о)
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