Просклоняйте числительные 149500000, 300000, 100000.

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Просклоняйте числительные 149500000, 300000, 100000.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч Р.п. ста сорока девяти миллионов пятисот тысяч Д.п. ста сорока девяти миллионам пятистам тысячам В.п. сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч Т.п. ста сорока девятью миллионами пятьюстами тысячами П.п. о ста сорока девяти миллионах пятистах тысячах И.п. триста тысяч, сто тысяч Р.п. трёхсот тысяч, ста тысяч Д.п. трёмстам тысячам, ста тысячам В.п. (как в И.п.) Т.п. тремястами тысячами, ста тысячами П.п. о трёхстах тысячах, о ста тысячах
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