Сделать морфологический разбор слова "Запомнил" Срочно!
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Сделать морфологический разбор слова "Запомнил" Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За|пом|нил з - [з] - согл., тв., парн., зв., парн.. а - [а] - гл., бузуд.. п - [п] - согл., тв., парн., глух., парн.. о -[о] - гл., уд.. м -[м] - согл., тв., парн., зв., непарн.. н -[н`] - согл., тв.. парн., зв., непарн.. и -[и] - гл., безуд.. л -[л] - согл., тв., парн., зв., непарн.. _________________________________________________________ 8 б., 8 зв., 3 сл.. Все просто!!!)))))
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