Помогите пожалуйста Все словосочетания имеют разговорную стилистическую окраску: Выберите один ответ: играть на пианино, был неприятен, учился успешно не хотел ехать, пустить пустил, остановился было, никто не знает думат...
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Помогите пожалуйста Все словосочетания имеют разговорную стилистическую окраску: Выберите один ответ: играть на пианино, был неприятен, учился успешно не хотел ехать, пустить пустил, остановился было, никто не знает думать не думал, нет и нет, играть так играть, ревел не ревел смотрел в сторону, нет так нет, взяли и сказали, уехали в город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играть в пионину вот это будет
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