Выписать из повести Алые Паруса. Предложение с числительными. Помогите пожалуйст??.5 предложений.
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Выписать из повести Алые Паруса. Предложение с числительными. Помогите пожалуйст??.5 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием. Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Да, не более двух тысяч метров.
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