Выпишите из любой книги пять предложений с деепричасным

Гость: Гость:

1. Он сидел на лавочке, наблюдая как дети играют в песочнице. 2. Кошка, сидя на столе, мурлыкала и вылизывалась. 3. Облака, затмивая собой солнце, тихо плыли по небу. 4. Посмотрев на небо, она увидела солнечное затмение. 5. Замедляя шаг, он постепенно остановился.