Выпишите из любой книги пять предложений с деепричасным
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Выпишите из любой книги пять предложений с деепричасным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он сидел на лавочке, наблюдая как дети играют в песочнице. 2. Кошка, сидя на столе, мурлыкала и вылизывалась. 3. Облака, затмивая собой солнце, тихо плыли по небу. 4. Посмотрев на небо, она увидела солнечное затмение. 5. Замедляя шаг, он постепенно остановился.
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