Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасеки и с луга -в 600 м от пасеки . От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки .Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки ? Сколько ...
Математика
Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасеки и с луга -в 600 м от пасеки . От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки .Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки ? Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как пчела от луга до пасеки летит на две минуты дольше, то за эти две минуты она и пролетает разницу расстояний 1200-600=600 м найдем скорость пчелы 600/2 =300м/мин От луга до пасеки пчела тратит 600/300=2 мин от поля до пасеки пчела долетит за 1200/300=4 мин.
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