Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасеки и с луга -в 600 м от пасеки . От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки .Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки ? Сколько ...

Математика

Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасеки и с луга -в 600 м от пасеки . От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки .Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки ? Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки ?

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