Решить задачу : в 400 г. 25% раствора едкого кали растворили 45 л углекислого газа. Рассчитать массу образовавшейся соли.

Гость: Гость:

m(KOH)=100гM(KOH)=56g/moln(KOH)=1.79moln(CO2)=45/22.4=2mol2KOH+CO2=K2CO3+H2On(KOH)/n(CO2)=2/1KOH+CO2=KHCO3n(KOH)/n(CO2)=1/1CO2-в избытке, n(KOH)/n(CO2)>1/1. Реакция идет до кислой соли и CO2 в избытке. Расчет по KOH (недостаток).n(KHCO3)=1.79моль,m(KHCO3)=nM=1.79*100=179г.Ответ 179г KHCO3.