Вырази своё мнение пятью предложениями о том, каким делает человека любимая работа.Помогите пожалуйста!

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Вырази своё мнение пятью предложениями о том, каким делает человека любимая работа.Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, кому -то может нравиться английский. Как мне. Моя мечта - связать свою жизнь с лингвистикой. Может, стать переводчиком, или учителем английского. Когда я занимаюсь английским с учителями или самостоятельно, в моем животе "бабочки летают". Мне хочется петь, танцевать, говорить только на английском! Вот такой меня делает моя БУДУЩАЯ ЛЮБИМАЯ РАБОТА!
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