Вырази своё мнение пятью предложениями о том, каким делает человека любимая работа.Помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

Например, кому -то может нравиться английский. Как мне. Моя мечта - связать свою жизнь с лингвистикой. Может, стать переводчиком, или учителем английского. Когда я занимаюсь английским с учителями или самостоятельно, в моем животе "бабочки летают". Мне хочется петь, танцевать, говорить только на английском! Вот такой меня делает моя БУДУЩАЯ ЛЮБИМАЯ РАБОТА!