Вырази своё мнение пятью предложениями о том, каким делает человека любимая работа.Помогите пожалуйста!
Русский язык
Вырази своё мнение пятью предложениями о том, каким делает человека любимая работа.Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, кому -то может нравиться английский. Как мне. Моя мечта - связать свою жизнь с лингвистикой. Может, стать переводчиком, или учителем английского. Когда я занимаюсь английским с учителями или самостоятельно, в моем животе "бабочки летают". Мне хочется петь, танцевать, говорить только на английском! Вот такой меня делает моя БУДУЩАЯ ЛЮБИМАЯ РАБОТА!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Другие предметы
Математика
Вариант I. 1. Выполните действие: а) 1,6 · (– 4,5); в) ; б) – 135,2 : (–6,5); г) . 2. Выполните действия: (– 9,18 : 3,4 – 3,7) · 2,1 + 2,...