30 градусов северной широты и 60 градусов в.д.

География
30 градусов северной широты и 60 градусов в.д.
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Город. Санкт-Петербург
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