Чем могут быть опасны для центральной нервной системы нарушения кровоснабжения, ??ызванные травмами или кровоизлияниями?

Биология

Чем могут быть опасны для центральной нервной системы нарушения кровоснабжения, ??ызванные травмами или кровоизлияниями?

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