Чем могут быть опасны для центральной нервной системы нарушения кровоснабжения, ??ызванные травмами или кровоизлияниями?
Биология
Чем могут быть опасны для центральной нервной системы нарушения кровоснабжения, ??ызванные травмами или кровоизлияниями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от локализации. Моуг возникать параличи ( чаще односторонние), нарушения координации, памяти, речи. В 20% случаев даже при вовремя оказанной мед помощи исходом является смерть.
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