Найди предложения с однородными сказуемыми. яркие блики росы дрожали и сверкали на солнце. летний дождь полил цветы и умы землю. мы украсили елку шарами и хлопушками. солнце светило но не грело.
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Найди предложения с однородными сказуемыми. яркие блики росы дрожали и сверкали на солнце. летний дождь полил цветы и умы землю. мы украсили елку шарами и хлопушками. солнце светило но не грело.
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Ми з тобою, як риба з водою. На тобі, небоже, що мені не гоже. (виписати займенники другої особи однини)