Найди предложения с однородными сказуемыми. яркие блики росы дрожали и сверкали на солнце. летний дождь полил цветы и умы землю. мы украсили елку шарами и хлопушками. солнце светило но не грело.

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Найди предложения с однородными сказуемыми. яркие блики росы дрожали и сверкали на солнце. летний дождь полил цветы и умы землю. мы украсили елку шарами и хлопушками. солнце светило но не грело.

Автор: Гость