Найди предложения с однородными сказуемыми. яркие блики росы дрожали и сверкали на солнце. летний дождь полил цветы и умы землю. мы украсили елку шарами и хлопушками. солнце светило но не грело.

Русский язык
Найди предложения с однородными сказуемыми. яркие блики росы дрожали и сверкали на солнце. летний дождь полил цветы и умы землю. мы украсили елку шарами и хлопушками. солнце светило но не грело.
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