С каким жанром связана куплетная форма??

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Песня — самый простой из вокальных жанров. Некоторые музыкальные жанры имеют свою особую форму. Такая своя форма есть и у песен: её называют куплетной формой, то есть формой, состоящей из куплетов. В куплете, как правило, две половинки: запев и припев (иногда запев ошибочно называют куплетом).