С каким жанром связана куплетная форма??

Музыка
С каким жанром связана куплетная форма??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песня — самый простой из вокальных жанров. Некоторые музыкальные жанры имеют свою особую  форму. Такая своя форма есть и у песен: её называют  куплетной формой, то есть формой, состоящей из куплетов. В куплете, как правило, две половинки: запев и припев (иногда запев ошибочно называют куплетом).
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