Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из 2 городов ,расстояние м??жду которыми равно 600 км. скорость первого автобуса 56 км/ч. С какой скоростью ехал второй автобус,если через 3 ч после выезда расстояние между...

Математика

Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из 2 городов ,расстояние м??жду которыми равно 600 км. скорость первого автобуса 56 км/ч. С какой скоростью ехал второй автобус,если через 3 ч после выезда расстояние между ними стало равно 240 км

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