Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из 2 городов ,расстояние м??жду которыми равно 600 км. скорость первого автобуса 56 км/ч. С какой скоростью ехал второй автобус,если через 3 ч после выезда расстояние между...
Математика
Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из 2 городов ,расстояние м??жду которыми равно 600 км. скорость первого автобуса 56 км/ч. С какой скоростью ехал второй автобус,если через 3 ч после выезда расстояние между ними стало равно 240 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 56*3 = 168 км проехал 1 автобус 2. 600-240-168 = 192 км прошел 2 автобус 3. 192/3 = 64 км/ч скорость 2 автобуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста Все словосочетания имеют разговорную стилистическую окраску: Выберите один ответ: играть на пианино, был неприятен, учил...