LiOH + Br2 = LiOH + Cl2 =
Химия
LiOH + Br2 = LiOH + Cl2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 LiOH + 3 Br2 = LiBrO3 + 5 LiBr + 3 H2O 6 LiOH + 3 Cl2 = 5 LiCl + LiClO3 + 3 H2O
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