От 100 доступных книг, 8 были одним из издательских расходов на жильё. Сколько проце??тов книжного издательства имели различные другие расходы?
Математика
От 100 доступных книг, 8 были одним из издательских расходов на жильё. Сколько проце??тов книжного издательства имели различные другие расходы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 книг - 100% 8 книг - х % х=8*100/100 х=8 % 100% - 8% = 92 %
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