От 100 доступных книг, 8 были одним из издательских расходов на жильё. Сколько проце??тов книжного издательства имели различные другие расходы?

Математика

От 100 доступных книг, 8 были одним из издательских расходов на жильё. Сколько проце??тов книжного издательства имели различные другие расходы?

Автор: Гость