Начертить ломаную из трех:два звена по 3см а третье 5см..узнай ее длину
Математика
Начертить ломаную из трех:два звена по 3см а третье 5см..узнай ее длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что 11см, 3+3+5=11см
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