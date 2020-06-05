Вычислите: N1 30x5/6-20*2-5 N2 32*3/4+41*1/2 / - дробь * - умножить
Математика
Вычислите: N1 30x5/6-20*2-5 N2 32*3/4+41*1/2 / - дробь * - умножить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N1 30x5/6-20*2-5 = 25-40-5 = -15 - 5 = -20 N2 32*3/4+41*1/2 = 24+20.5 = 44.5
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