Помогите написать План разделения смесей состоящий из речного песка, поваренной ??оли и железных опилок.
Химия
Помогите написать План разделения смесей состоящий из речного песка, поваренной ??оли и железных опилок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Речной песок опускается на дно и образует осадок 2. Соль растворяется в воде 3. Опилки так же опускаются на дно, так как железо
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