Помогите с 28, пожалуйста. заранее спасибо.
Математика
Помогите с 28, пожалуйста. заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не врубаюсь, но мне кажется Б или Г. Дождись других ответов... :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
2 куска алюминевой проволоки одинаковой длины имеют соответственно площадь поперечно сечения 1 мм² и 3мм² какой из них обладает меньшим сопротивлен...
Алгебра
Докажите, что при любом значении m разность выражений 9+8m и (m+4)^2 принимает отрицате??ьные значения