Помогите с 28, пожалуйста. заранее спасибо.

Математика
Помогите с 28, пожалуйста. заранее спасибо.
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Автор: Гость
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Гость:
Я не врубаюсь, но мне кажется Б или Г. Дождись других ответов... :D
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