1) Дать полную характеристику реакции: 2CO(г)+O2(г)=2CO2(г)+Q Рассмотреть условия смещения равновесия вправо. Составить схему электронного баланса, указать окислитель и восстановитель. 2)Осуществить превращения реакций: Zn→ZnO→...

Гость: Гость:

1) реакция замещения, о.в.р. С (c.o.=0) - 2e = C (c.o.=+2) | |2 в-ль, пр. ок-я |4| O2 (c.o.=0) + 4e = 2O (c.o.=-2)| |1 о-ль, пр. в-я ----------------------------------------------------------------- 2С (с.о.=0) + О2 (с.о.=0) = 2С (с.о.=+2) + 2О (с.о.=-2) с.о. - это степень окисления, маленькая цифра над элементом 2) 2Zn + O2 = 2ZnO (разбирать абсолютно так же, как предыдущее, только вместо C нужно Zn) ZnO + 2HCL = ZnCl2 + H2O ZnO + H2O = Zn(OH)2