1) Дать полную характеристику реакции: 2CO(г)+O2(г)=2CO2(г)+Q Рассмотреть условия смещения равновесия вправо. Составить схему электронного баланса, указать окислитель и восстановитель. 2)Осуществить превращения реакций: Zn→ZnO→...

Химия
1) Дать полную характеристику реакции: 2CO(г)+O2(г)=2CO2(г)+Q Рассмотреть условия смещения равновесия вправо. Составить схему электронного баланса, указать окислитель и восстановитель. 2)Осуществить превращения реакций: Zn→ZnO→ZnCl2→Zn(OH)2 Рассмотрите ОВР. Запишите ионные уравнения реакций, где возможно.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) реакция замещения, о.в.р.   С (c.o.=0) - 2e = C (c.o.=+2)     |  |2  в-ль, пр. ок-я                                                        |4| O2 (c.o.=0) + 4e = 2O (c.o.=-2)|  |1  о-ль, пр. в-я ----------------------------------------------------------------- 2С (с.о.=0) + О2 (с.о.=0) = 2С (с.о.=+2) + 2О (с.о.=-2)   с.о. - это степень окисления, маленькая цифра над элементом   2)           2Zn + O2 = 2ZnO (разбирать абсолютно так же, как предыдущее, только вместо C   нужно Zn)         ZnO + 2HCL = ZnCl2 + H2O         ZnO + H2O  =  Zn(OH)2
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