1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точкеО. Найдите угол между диагонал??ми, если ∠ABO = 30°. 2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса углаМКР, которая пересекает сторону MN в точке Е. а) Докажите, что треуго...

Геометрия

1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точкеО. Найдите угол между диагонал??ми, если ∠ABO = 30°. 2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса углаМКР, которая пересекает сторону MN в точке Е. а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. б) Найдите сторону КР, если ME = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см.

Автор: Гость