1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точкеО. Найдите угол между диагонал??ми, если ∠ABO = 30°. 2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса углаМКР, которая пересекает сторону MN в точке Е. а) Докажите, что треуго...
Геометрия
1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точкеО. Найдите угол между диагонал??ми, если ∠ABO = 30°. 2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса углаМКР, которая пересекает сторону MN в точке Е. а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. б) Найдите сторону КР, если ME = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ABC равен 90 градусов
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