Ученый и его достижения Воейков
География
Ученый и его достижения Воейков
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В 1872-76 годах Войков совершил большие путешествия по Западной Европе, Северной Америке, Центральной и Южной Америке, Индии, был в Китае, на Цейлоне, Яве, а также в Японии. Результаты наблюдений во время этих путешествий были опубликованы им в виде многочисленных статей и заметок в различных журналах.
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