Ученый и его достижения Воейков

География
Ученый и его достижения Воейков
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1872-76 годах Войков совершил большие путешествия по Западной Европе, Северной Америке, Центральной и Южной Америке, Индии, был в Китае, на Цейлоне, Яве, а также в Японии. Результаты наблюдений во время этих путешествий были опубликованы им в виде многочисленных статей и заметок в различных журналах. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно нужно,поэтому даю столько баллов!
Ответить
Черчение
Что такое проэктиравание
Ответить
Физика
Мы нагрели 500г графита от 30°C до 35°C Сколько тепла мы передали графиту
Ответить
Английский язык
Переведите с английского на русский Welcome to Springfield School. This is our classroom
Ответить
Русский язык
Номер 6 и 4 срочно пожалуйста
Ответить