1) Для параллелограмма на рисунке найдите значение переменных x и y.
Математика
1) Для параллелограмма на рисунке найдите значение переменных x и y.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У параллелограмма противоположные стороны равны: 3у=96-у; 4у=96; у=96:4; у=24. 2х=5х-18; 5х-2х=18; 3х=18; х=6.
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