1.Дополни предложение с однородным членами предложения: осень пришла в лес и... 2. Заяц бежал по полю, ... . 3. Ребята взяли с собой удочки и... . 4. Солнце осветило горы, ... . 5. Дождь шёл, ... . 6. На озере ребята плавали, ... .

Гость: Гость:

Осень пришла в лес и раскрасила листья (однород. сказуемые)Заяц бежал по полю и внезапно сел на пенёк. (однород. сказуемые)Ребята взяли с собой удочки и палатки (однород. дополнения)Солнце осветило горы и улыбнулось миру (однород. сказуемые)Дождь шёл и шёл (однород. сказуемые)На озере ребята плавали и играли (однород. сказуемые)