1.Дополни предложение с однородным членами предложения: осень пришла в лес и... 2. Заяц бежал по полю, ... . 3. Ребята взяли с собой удочки и... . 4. Солнце осветило горы, ... . 5. Дождь шёл, ... . 6. На озере ребята плавали, ....

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1.Дополни предложение с однородным членами предложения: осень пришла в лес и... 2. Заяц бежал по полю, ... . 3. Ребята взяли с собой удочки и... . 4. Солнце осветило горы, ... . 5. Дождь шёл, ... . 6. На озере ребята плавали, ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень пришла в лес и раскрасила листья (однород. сказуемые)Заяц бежал по полю и внезапно сел на пенёк. (однород. сказуемые)Ребята взяли с собой удочки и палатки (однород. дополнения)Солнце осветило горы и улыбнулось миру (однород. сказуемые)Дождь шёл и шёл (однород. сказуемые)На озере ребята плавали и играли (однород. сказуемые)

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