1)эпикард, миокард, эндокард-это название а) желудочков сердца в) слоев сердца с) заболеваний сердца д) фаз работ сердца е) предсердий сердца 2) Меры профилактики туберкулёза а) Курить в) контактировать с больным с) с...
Биология
1)эпикард, миокард, эндокард-это название а) желудочков сердца в) слоев сердца с) заболеваний сердца д) фаз работ сердца е) предсердий сердца 2) Меры профилактики туберкулёза а) Курить в) контактировать с больным с) соблюдать личную гигиену д) питаться некалорийной пищей е) употреблять алкоголь
Ответ(ы):
Гость:
В-слои сердца правильный ответ
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