1)эпикард, миокард, эндокард-это название а) желудочков сердца в) слоев сердца с) заболеваний сердца д) фаз работ сердца е) предсердий сердца 2) Меры профилактики туберкулёза а) Курить в) контактировать с больным с) с...

Биология

1)эпикард, миокард, эндокард-это название а) желудочков сердца в) слоев сердца с) заболеваний сердца д) фаз работ сердца е) предсердий сердца 2) Меры профилактики туберкулёза а) Курить в) контактировать с больным с) соблюдать личную гигиену д) питаться некалорийной пищей е) употреблять алкоголь

Автор: Гость