1.это брат играет?!-по цели высказывания и эмоциональной окраске 2.поздно ночью небо расчистило-по строению грам. основы 3.берег чёрного моря-по полноте строения

Русский язык
1.это брат играет?!-по цели высказывания и эмоциональной окраске 2.поздно ночью небо расчистило-по строению грам. основы 3.берег чёрного моря-по полноте строения
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1)Вопр, воскл 2)•-• - - - --- ===
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