Экономика 5 Класс Решите задачу пж! Задача про Кроша и производство моркови. Кр??ш решил наладить производство моркови. Он нанял на работу Ежика, который может собирать 200 морковок в день. Крош платит Ежику 5 рублей за ча...
Экономика
Экономика 5 Класс Решите задачу пж! Задача про Кроша и производство моркови. Кр??ш решил наладить производство моркови. Он нанял на работу Ежика, который может собирать 200 морковок в день. Крош платит Ежику 5 рублей за час работы. Ежик может работать 5 часов в день 20 дней в месяц. Остальное время он отдыхает, мечтает и играет с Крошем. Всю морковку Крош продает Совунье за 10 рублей за килограмм, которая нашла новый рецепт морковного варенья. Морковь выросла такая большая, что в килограмме помещается всего 5 штук. Для выращивания моркови Крош попросил участок земли у Копатыча, который тот согласился сдать в аренду за 200 рублей в месяц. Вычислить прибыль Кроша от данного предприятия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 200*20=4000 моркови всего 2. 5*5=25р Крош платит за 1 день работы Ежика 3. 25*20=500рКрош платит за 20 день работы Ежика 4. 200+500=700 платит Крош. 5. 4000:5=800 кг моркови 6. 800*10=8000 Крош получает от продажи моркови. 7. 8000-700-500=6800 р Ответ: 6800 р. чистая прибыль Кроша
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