Экономика 5 Класс Решите задачу пж! Задача про Кроша и производство моркови. Кр??ш решил наладить производство моркови. Он нанял на работу Ежика, который может собирать 200 морковок в день. Крош платит Ежику 5 рублей за ча...

Экономика

Экономика 5 Класс Решите задачу пж! Задача про Кроша и производство моркови. Кр??ш решил наладить производство моркови. Он нанял на работу Ежика, который может собирать 200 морковок в день. Крош платит Ежику 5 рублей за час работы. Ежик может работать 5 часов в день 20 дней в месяц. Остальное время он отдыхает, мечтает и играет с Крошем. Всю морковку Крош продает Совунье за 10 рублей за килограмм, которая нашла новый рецепт морковного варенья. Морковь выросла такая большая, что в килограмме помещается всего 5 штук. Для выращивания моркови Крош попросил участок земли у Копатыча, который тот согласился сдать в аренду за 200 рублей в месяц. Вычислить прибыль Кроша от данного предприятия.

Автор: Гость