№1 Формулы только оснований приведены в ряду 1) KOH, K2SO4, K2O 2) NaOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2 3) H2SO4, LiOH, Li2CO3 4) CuSO4 , Cu(OH)2 , Mg(OH)2 В выбранном ряду подчеркните щелочи. №2 Назовите вещества , состав которых выра...
Химия
№1 Формулы только оснований приведены в ряду 1) KOH, K2SO4, K2O 2) NaOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2 3) H2SO4, LiOH, Li2CO3 4) CuSO4 , Cu(OH)2 , Mg(OH)2 В выбранном ряду подчеркните щелочи. №2 Назовите вещества , состав которых выражается следующими формулами: CuO , Zn(OH)2 , Al(OH)3 , Fe2O3 , Na2SO4 , Mg(OH)2 , HgO , Pb(OH)2, Cr(OH)3.
Ответ(ы):
Гость:
No1 ответ 2. Щелочи KOH, NaOH Ca(OH)2 LIOH и Mg(OH)2. No2 оксид меди 2, гидроксид цинка, гидроксид алюминия, оксид железа 3,сульфат натрия, гидроксид меди, оксид ртути 2, гидроксид свинца, гидроксид хрома 3.
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