1. Grandma! Grandpa! Ответ: Hello, Ben! 2. What's in the fridge? Ответ: a) An apple. b) Yes, it is. 3. How many chairs are there? О??вет:a) It is one. b) There's only one. Помогите пожалуйста очень надо! Тут надо выбрать от...

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1. Grandma! Grandpa! Ответ: Hello, Ben! 2. What's in the fridge? Ответ: a) An apple. b) Yes, it is. 3. How many chairs are there? О??вет:a) It is one. b) There's only one. Помогите пожалуйста очень надо! Тут надо выбрать ответ к вопросам!
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Гость:
2)а 3)b Там точно нет никаких картинок? 
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