Помогите пожалуйста написать сочинение по музыке на тему "музыка о любви" или "люб??вь в музыке" СРОЧНООО!!!!!!!!!!!!!!

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Музыка. как много сказано в этом слове. еще много лет музыку использовали как выражения имоции. такие как: признания в любви, когда человек поет от радости или от грусти. но все же не зря говарили что любовь в музыке. по тому что в современном мире многие люди в основном в среди молодежи не могут просто жить без музыки. каждый день слушают музыку в зависимости от настроения. есть много жанров музыки. на пример: классика, рок, реп, джазз и т.д. но у каждого человека есть собственный вкус соответственно и в этом деле связано и вкус выбора музыки.