Определи массу воды, которая может выделиться при разложении 0.4 моль гидроксида ж??леза (III).

Химия
Определи массу воды, которая может выделиться при разложении 0.4 моль гидроксида ж??леза (III).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Fe(OH)₃  = Fe₂O₃ +3H₂On=2моль                  n=3моль                               М=18г/моль                               m=54гсост.пропорцию0,4моль-------------хг2моль---------------54гх=(54г*0,4моль)/2моль=10,8г(H₂O)или можно решить так:n(H₂O)=n(Fe(OH)₃)*1,5=0,4моль*1,5=0,6мольm(H₂O)=0,6моль*18г/моль=10,8гответ:10,8г 

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