1) груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже : 4 яблока или 2 груши ? 2) для какого ещё количевства яблок и груш будет верен ответ,полученый в пункте 1 ? Найди не одно решение.

Математика
1) груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже : 4 яблока или 2 груши ? 2) для какого ещё количевства яблок и груш будет верен ответ,полученый в пункте 1 ? Найди не одно решение.
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Гость:
Они будут равны по стоимости и ещё примеры 6-4 8-6 и т.д.
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