1) груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже : 4 яблока или 2 груши ? 2) для какого ещё количевства яблок и груш будет верен ответ,полученый в пункте 1 ? Найди не одно решение.

Математика

1) груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже : 4 яблока или 2 груши ? 2) для какого ещё количевства яблок и груш будет верен ответ,полученый в пункте 1 ? Найди не одно решение.

Автор: Гость