Фонетичнскийразбор слово коробли
Русский язык
Фонетичнскийразбор слово коробли
Ответ(ы):
Гость:
(карабли)ударение падает на и. к(к)-согл,глухой,парный,твёрд,парн. о(а)гл,ну ударный р(р)-согл,непарн,звонкий,сонорный а(а)-гл,неуд. б(б)-согл,звон,парн,твёрд,парн л(л)-согл,непарн,звонк,сонорн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите СРОЧНО!!!(много уроков) Русский язык. 5 класс. Все легко. С объяснениям?? пж. Даю все баллы, что могу.
Английский язык
Как читается на англисском what's your name how old are you what colour are your eyes where do you you live what are you wearing what's...
Русский язык
К именам прилагательным подбери антонимы. Запиши. Тихая езда- ... , тихий голос- ... , ясное небо- ... , ясный вопрос - ... , верный друг - ... ,...