Помогите СРОЧНО!!!(много уроков) Русский язык. 5 класс. Все легко. С объяснениям?? пж. Даю все баллы, что могу.
Русский язык
Помогите СРОЧНО!!!(много уроков) Русский язык. 5 класс. Все легко. С объяснениям?? пж. Даю все баллы, что могу.
Ответ(ы):
Гость:
На поляне около лесной опушки я увидел синие цветы. Они жались друг к другу. Заросли их были похожи на маленькие озёра с густой синей водой. Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал его, в цветах погромыхивали созревшие семена. Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашечка всегда склоняется к земле, а у этих неизвестных цветов сухие чашечки стояли, вытянувшись вверх.
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