Найдите значение выражения х-9/4+2 при х=-4
Математика
Найдите значение выражения х-9/4+2 при х=-4
Ответ(ы):
Гость:
4*9:4+2=11 легко и просто!
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