2-3 примера проявления чувства патриотизма

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Например: Военная служба. Готовность защищать Родину от врагов – это признак патриотизма. Человек, выбравший военную службу – проявляет патриотизм. Национальная культура. Русские народные песни, эпосы якутского народа, шотландская игра на волынке – все это примеры патриотизма, выразившегося в культурном наследии разных народов.