Белоствольная красавица гордость русского человека и конечно является символом ??оссии 4( Поставить запятые и разбор №4

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Белоствольная красавица гордость русского человека и конечно является символом ??оссии 4( Поставить запятые и разбор №4

Автор: Гость