Белоствольная красавица гордость русского человека и конечно является символом ??оссии 4( Поставить запятые и разбор №4

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Белоствольная красавица гордость русского человека и конечно является символом ??оссии 4( Поставить запятые и разбор №4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белоствольная красавица -гордость русского человека ,и конечно является символом России Белоствольная -прил.(волнистая линия) Красавица-сущ.(одна черта ) Гордость-сущ.(две черты ) Русского -прилаг. Человека-сущ(пунктир) Является-глагол(две черты ) Символом-сущ (пунктир) [_-=],и[=]
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