Белоствольная красавица гордость русского человека и конечно является символом ??оссии 4( Поставить запятые и разбор №4
Русский язык
Белоствольная красавица гордость русского человека и конечно является символом ??оссии 4( Поставить запятые и разбор №4
Ответ(ы):
Гость:
Белоствольная красавица -гордость русского человека ,и конечно является символом России Белоствольная -прил.(волнистая линия) Красавица-сущ.(одна черта ) Гордость-сущ.(две черты ) Русского -прилаг. Человека-сущ(пунктир) Является-глагол(две черты ) Символом-сущ (пунктир) [_-=],и[=]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Химия
Составьте межклассовый изомер для вещества C5H10. (Пожалуйста, напишите на бумаге). Заранее спасибо.
Литература
Обществознание
Задание: я решила открыть производство Вопросы : Что производить? Как производить? Для кого производить?