Масса 4 одинаковых дынь равна 3 кг.какова масса .Какова масса каждой дыни а можно чтобы ещё и по действиям с обяснениями зарание СПАСИБОЧКИ!!!

Математика

Масса 4 одинаковых дынь равна 3 кг.какова масса .Какова масса каждой дыни а можно чтобы ещё и по действиям с обяснениями зарание СПАСИБОЧКИ!!!

Автор: Гость