Масса 4 одинаковых дынь равна 3 кг.какова масса .Какова масса каждой дыни а можно чтобы ещё и по действиям с обяснениями зарание СПАСИБОЧКИ!!!
Математика
Масса 4 одинаковых дынь равна 3 кг.какова масса .Какова масса каждой дыни а можно чтобы ещё и по действиям с обяснениями зарание СПАСИБОЧКИ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - одна дыня, тогда 4х=3 Делим обе части уравнения на 4 и получаем х= Значит, масса каждой дыни равна кг
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