Помогите пожалуйста решить вопрос 3

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Помогите пожалуйста решить вопрос 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Съезд а модель сделаешь сам(а)
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