Решите пожалуйста номер 1381

Математика
Решите пожалуйста номер 1381
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 19,7-1,1=18,6 (т) - собрали с трех лугов без дополнительного накоса с 3-го луга 2) 18,6/3=6,2 (т) - собрали с каждого луга без дополнительного накоса с 3-го луга 3) 6,2+1,1= 7,3 (т) - собрали с 3 луга Проверка: 6,2+6,2+7,3=19,7 (т) Ответ:   6,2т; 6,2т; 7,3т
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