Решите пожалуйста номер 1381

Гость: Гость:

1) 19,7-1,1=18,6 (т) - собрали с трех лугов без дополнительного накоса с 3-го луга 2) 18,6/3=6,2 (т) - собрали с каждого луга без дополнительного накоса с 3-го луга 3) 6,2+1,1= 7,3 (т) - собрали с 3 луга Проверка: 6,2+6,2+7,3=19,7 (т) Ответ: 6,2т; 6,2т; 7,3т